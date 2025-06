Grote werkgevers laten personeel thuiswerken tijdens treinstaking

DEN HAAG (ANP) - Grote werkgevers laten personeel vrijdag thuiswerken tijdens de aangekondigde treinstaking, komt naar voren uit een rondgang van het ANP. Bij veel bedrijven is hybride werken sinds corona gemeengoed gebleven. Op de laatste dag van de werkweek kiezen veel kantoormedewerkers er toch al vaak voor niet naar kantoor te komen.

Bij Unilever werken mensen doorgaans enkele dagen per week vanuit huis, vertelt een woordvoerster van het levensmiddelenconcern. Ook bij Rabobank, verzekeraars Achmea en Nationale-Nederlanden en accountantskantoor EY is thuiswerken heel normaal. "We verwachten daarom beperkte impact van de spoorstaking op onze medewerkers", laat Rabobank weten.

Verfconcern AkzoNobel en brouwer Heineken hebben zowel kantoor- als productielocaties. Op de kantoren is er de optie thuis te werken. De fabrieken of brouwerijen zijn vaak beter bereikbaar met bijvoorbeeld de auto, bus of fiets. Daar komen mensen vaak met ander vervoer dan de trein.

Volgens advocaat arbeidsrecht Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS is het met betrekking tot de staking heel belangrijk hoe iemands werkgever tegen thuiswerken aankijkt. "Werknemers die niet thuis kunnen werken en geen alternatief vervoer hebben, moeten de situatie met hun leidinggevende bespreken", legt hij uit. Een andere optie is volgens hem om bijvoorbeeld een vakantiedag op te nemen. "De werkgever is niet verplicht het loon door te betalen als een werknemer door de staking niet op het werk verschijnt", waarschuwt hij.