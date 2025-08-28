ECONOMIE
Nederland en Zweden vragen EU om meer druk op Israël te zetten

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 13:27
anp280825114 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland en Zweden hebben opnieuw een brief aan EU-buitenlandchef Kaja Kallas gestuurd waarin wordt gevraagd de druk op Israël op te voeren. Ze vragen onder meer om snel voorstellen aan te nemen die gerichte sancties tegen extremistische Israëlische ministers mogelijk maken en het opschorten van het handelsdeel van het samenwerkingsverdrag dat de EU met Israël heeft.
De brief is donderdag verstuurd en ondertekend door de Nederlandse en Zweedse ministers van Buitenlandse Zaken, Ruben Brekelmans en Maria Malmer Stenergard. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen zaterdag in Kopenhagen bijeen voor overleg. Denemarken is momenteel voorzitter van de EU.
Naast de bovengenoemde maatregelen vragen de twee ministers om extra stappen tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. Ook herhalen ze steun voor het voorstel om Israëls deelname aan het Horizon Europa-programma gedeeltelijk op te schorten. Er staat in de brief niets over een boycot van producten uit nederzettingen. Verder roepen de landen op tot sancties tegen Hamas.
