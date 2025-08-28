Verdachte in zaak dood broer S10 hoeft niet naar zitting te komen

HAARLEM (ANP) - De 23-jarige man uit Hoorn die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de tweelingbroer van S10 hoeft maandag niet verplicht te verschijnen in de rechtbank in Haarlem. Het verzoek dat de zangeres en haar moeder hiertoe hadden gedaan aan de rechtbank Noord-Holland, is afgewezen. Dat bevestigen slachtofferadvocaten Julia Mekkes en Sébas Diekstra na berichtgeving van het AD.

De nabestaanden hadden het verzoek gedaan omdat zij het "onwenselijk en zelfs onverteerbaar" achtten dat de verdachte niet bij de zitting zou zijn. "Zeker gezien de ernst van de verdenking zou in een zaak als deze verplichte aanwezigheid tijdens de pro-formazitting geen enkele discussie mogen zijn", schrijven de slachtofferadvocaten in een reactie op de afwijzing van het verzoek. "Het voorkomt bovendien dat slachtoffers en nabestaanden geconfronteerd worden met een lege stoel, terwijl degene die terechtstaat zich aan de directe confrontatie onttrekt."