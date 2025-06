Nederland gaat geen mensen evacueren uit Israël, Iran of Irak

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat voorlopig geen mensen evacueren of repatriëren uit Iran, Irak of Israël, bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van NU.nl.

Na de aanval van Israël op Iran van vorige week vuren de twee landen geregeld raketten op elkaar af. De reisadviezen voor Nederlanders voor beide landen staan op rood, wat wil zeggen dat het in geen geval een goed idee is er naartoe te gaan. Ook het reisadvies voor Irak staat sinds vorige week helemaal op rood.

Mensen kunnen Irak of Israël op dit moment op eigen gelegenheid verlaten via buurlanden. Het ministerie geeft Nederlanders in deze landen informatie over de opties. Mensen in Iran krijgen het advies een veilige plaats op te zoeken en alleen als het veilig genoeg is over land te vertrekken via Turkije of Armenië.