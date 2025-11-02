ECONOMIE
Duitse regering meldt forse daling asielaanvragen over dit jaar

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 14:46
anp021125075 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Fors minder mensen vragen asiel aan in Duitsland volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de eerste tien maanden van 2024 werden er bijna 200.000 asielaanvragen ingediend en in de eerste tien maanden van dit jaar 97.277. Binnenlandminister Alexander Dobrindt prijst daarom het beleid van de regering en zei tegen de krant Bild dat het lukt om de aantrekkingskracht en "de magneetwerking" van Duitsland ten aanzien van asielzoekers af te remmen.
Zijn ministerie wijst ook op het nut van de vele grenscontroles. Sinds mei zijn er 18.600 mensen aan de grens gestopt en teruggestuurd.
Buitenlandse factoren bij de terugval van asielzoekers zijn onder meer maatregelen die Balkanlanden hebben genomen tegen illegale migratie en de val van het regime van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind vorig jaar. Syriërs waren de grootste groep asielzoekers in Duitsland.
