LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen is in de slotfase van het Formule 1-seizoen niet geïnteresseerd in de tweede plek in het wereldkampioenschap. Dat zei de viervoudig wereldkampioen in aanloop naar de Grote Prijs van Las Vegas op zijn eigen site. Met nog drie races te gaan staat de Nederlander tweede met 279 punten, voor de Britten George Russell (262) en Lewis Hamilton (261).

"Ik geef alleen om de derde plek in het constructeurskampioenschap met het team. Dat is mijn doel geworden", zei Verstappen. "Maar het geeft mij geen enkele tevredenheid om tweede te worden in het coureurskampioenschap." Zijn team Red Bull staat op de derde plaats met 415 punten, 17 meer dan McLaren.

In de nacht van donderdag op vrijdag vinden de eerste vrije trainingen plaats in de Amerikaanse stad. De race is zondagochtend om 05.00 uur Nederlandse tijd. Na Las Vegas volgen nog de GP's van Qatar en Abu Dhabi.