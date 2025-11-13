ECONOMIE
Nederland heeft minder gas op voorraad dan afgesproken met EU

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 12:09
anp131125134 1
DEN HAAG (ANP) - De gasopslagen in Nederland zaten begin deze maand minder vol dan volgens Europese afspraken zou moeten. Dat meldt demissionair klimaat- en energieminister Sophie Hermans aan de Tweede Kamer. De VVD-bewindsvrouw ziet geen reden tot zorg. De aanvoer van gas is al langere tijd stabiel, net als de prijzen, schrijft zij.
De EU-lidstaten hebben de afgelopen jaren hun onderlinge afspraken rond het aanleggen van gasvoorraden voor de winter flink aangescherpt. Dat gebeurde na de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022, die leidde tot onzekerheid over de beschikbaarheid van gas en enorme prijspieken.
Nederland is niet de enige lidstaat die minder gas op voorraad heeft dan afgesproken. Het beeld is zelfs "positiever dan in sommige andere Europese landen", aldus Hermans. De leveringszekerheid is volgens de minister niet in gevaar. Alleen bij een extreem koude winter zouden tekorten kunnen ontstaan. "Het kabinet ziet mogelijkheden om dat op te vangen."
