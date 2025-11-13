ECONOMIE
Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Samenleving
door Redactie
donderdag, 13 november 2025 om 12:08
bijgewerkt om donderdag, 13 november 2025 om 12:24
De klimteams van de gemeente Amsterdam kunnen hun borst natmaken, want automobilisten uit een aantal Europese landen krijgen vanaf 1 juli direct een wielklem in onze hoofdstad als ze niet hebben betaald voor parkeren. Het gaat om kentekens uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. Met die landen zijn geen afspraken gemaakt over het versturen van parkeerbonnen per post.
Gebleken is dat deze naheffingsaanslagen door mensen uit die landen meestal niet worden betaald. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld meer dan 6100 bonnen opgelegd aan Franse bezoekers, maar daarvan is maar 21 procent betaald.
Verkeerswethouder Melanie van der Horst: "Het liefst heb ik dat al onze bezoekers gewoon netjes parkeergeld betalen, zodat we helemaal geen bonnen hoeven uit te delen. Maar als we dan toch moeten beboeten, wil ik wel dat iedereen betaalt. Het is niet eerlijk dat bezoekers van landen waar we geen afspraken mee kunnen maken nu onder betaling uitkomen, terwijl bezoekers uit Nederland en andere landen wel moeten betalen. Met een wielklem lossen we dat probleem direct op."
'Klemteams'
Amsterdam gaat de komende maanden drie extra 'klemteams' opleiden, waarmee het totale aantal teams op vijf komt. Zij gaan per jaar 15.000 wielklemmen zetten. Buitenlandse bezoekers die een parkeerbon krijgen, betalen het parkeertarief en de kosten van de administratie en de wielklem. Dat komt neer op zo'n 250 euro.
Met landen als België, Duitsland en Spanje zijn wel afspraken gemaakt. Per 1 januari komt het Verenigd Koninkrijk erbij.

