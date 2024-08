Nederland heeft ongeveer 100.000 mpox-vaccins

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft op dit moment "om en nabij" de 100.000 vaccins tegen mpox, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). "Dat is genoeg om bij binnenkomende besmettingen de mensen om hen heen preventief te vaccineren."

Sinds het begin van de vorige mpox-uitbraak in 2022 liepen ongeveer 1300 mensen in Nederland het virus op. Met oog op dat aantal zouden de circa 100.000 vaccins volgens een woordvoerder van het RIVM "ruim voldoende" moeten zijn.

In de Democratische Republiek Congo en buurlanden is een nieuwe variant van het mpox-virus uitgebroken die besmettelijker en ziekmakender lijkt dan eerdere varianten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft die uitbraak bestempeld als internationale noodsituatie. Donderdag werd de nieuwe variant ook in Thailand gemeld. In Nederland zijn geen besmettingen bekend.