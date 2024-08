Donald Trump kondigt eigen cryptoplatform aan

NEW YORK (ANP/AFP/BELGA) - Donald Trump heeft de komst van een eigen cryptoplatform aangekondigd. Volgens de Republikeinse kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou het een alternatief moeten worden voor banken en financiële instellingen.

"Te lang is de gewone Amerikaan uitgeknepen door de grote banken en financiële elites", schrijft de miljardair op zijn socialemediaplatform Truth Social. "Het is tijd dat we samen een standpunt innemen."

Trump geeft geen details over wat hij precies wil met het project, genaamd "The DeFiant Ones". Wel gaat het bericht vergezeld van de inmiddels iconische foto van de voormalige president, met gebalde vuist, kort nadat er op hem was geschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania.

Oplichterij

Tijdens zijn presidentschap noemde Trump cryptovaluta's nog oplichterij, maar sindsdien heeft hij zijn standpunt radicaal veranderd. Hij heeft gezegd dat hij een "pro-bitcoin-president" wordt als hij in november wordt gekozen.

Daarmee probeert hij zich te onderscheiden van de huidige regering-Biden, die wordt gezien als een voorstander van regulering van de cryptosector. Trumps rivaal in de race om het Witte Huis Kamala Harris heeft sinds de start van haar campagne vorige maand nog geen duidelijk standpunt ingenomen.

Trump is zelf ook een cryptobezitter. Uit recent naar buiten gekomen documenten kwam naar voren dat Trump tussen 1 miljoen en 5 miljoen dollar in ethereum bezit. Ethereum is na bitcoin de meest verhandelde cryptomunt ter wereld.