DEN HAAG (ANP) - Nederland en vier Europese bondgenoten schaffen meer dan vierhonderd pantservoertuigen aan van Zweedse makelij. Enkele tientallen van de zogeheten CV90's zijn voor Nederland.

Aan de bestelling bij het Zweedse BAE Systems doen ook Noorwegen, Finland, Litouwen en Zweden zelf mee, meldt de fabrikant. Finland koopt er 160, liet het land eerder weten. De contracten zijn samen goed voor zo'n 5,5 miljard euro.

De extra CV90's voor Nederland zijn voor het nieuwe infanteriebataljon in oprichting. Dat bataljon, dat in het Brabantse Budel komt, heeft er ruim veertig nodig. Defensie houdt de aantallen geheim.

Nederland heeft al een kleine 130 CV90's, die momenteel worden gemoderniseerd. De infanteriegevechtsvoertuigen zien eruit als lichte tanks. Ze kunnen infanteristen vervoeren, maar ook zelf flink schieten.