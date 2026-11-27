OSLO (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Norse Atlantic Airways heeft een faillissementsaanvraag ingediend. Dat maakt de Noorse prijsvechter bekend op zijn website. Alle vluchten van de luchtvaartmaatschappij zijn geannuleerd. De brandstofkosten voor luchtvaartmaatschappijen zijn dit jaar fors gestegen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.

Woensdag liet de luchtvaartmaatschappij al weten in financiële problemen te zitten. Eerder op vrijdag meldde Norse Atlantic dat leasemaatschappijen de leaseovereenkomsten voor alle twaalf vliegtuigen in de vloot hadden opgezegd.

Norse Atlantic Airways is de dochteronderneming van Norse Atlantic ASA. "Het bestuur, het management en de adviseurs van de beursgenoteerde entiteit Norse Atlantic ASA en van de Britse dochteronderneming werken aan een oplossing, zodat het resterende deel van de onderneming de activiteiten kan voortzetten", laat topman Eivind Roald weten. "Het spijt ons enorm voor de gevolgen die dit heeft voor onze passagiers, medewerkers en partners."