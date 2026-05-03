Trouw viert 25.000e editie met oud logo uit de oorlog

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 00:51
AMSTERDAM (ANP) - Dagblad Trouw viert maandag de 25.000e editie van de krant. Ter gelegenheid van deze mijlpaal hebben zowel de krant zelf als de website maandag het oude logo waarmee de krant in de oorlogsjaren werd gepubliceerd. Dat heeft hoofdredacteur Wendelmoet Boersema zondag gemeld in het radioprogramma Met Het Oog op Morgen.
"We hebben de afgelopen weken al teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten uit onze geschiedenis", vertelde Boersema in het programma. "Hoe de krant als eerste het nieuws meldde tot de verhalen steeds meer verdiepend werden. En hoe ook de journalist als persoon een rol ging spelen."
In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim, die alle 25.000 edities van de krant hebben gelezen. Zij brachten als kleine jongens in de oorlogsjaren de illegale krant rond in Amsterdam-Noord en bleven hun hele leven abonnee van Trouw.
