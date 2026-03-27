Nederland niet voor slavernijresolutie VN om juridische bezwaren

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 11:20
DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft vanwege onder meer "juridische bezwaren" niet voor de VN-resolutie gestemd die de slavenhandel als "ernstigste misdaad tegen de menselijkheid" bestempelt. Volgens buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) spreekt de resolutie uit dat westerse landen herstelbetalingen moeten bieden aan landen waar slaven vandaan werden gehaald.
"Dat herstelbetalingen moeten worden gedaan voor iets uit het verleden, dat is niet iets waar wij juridisch achter staan", zei de minister vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Daarom onthield Nederland zich van stemming.
Bovendien vindt de minister het niet gepast dat de trans-Atlantische slavenhandel in de resolutie erger wordt bestempeld dan bijvoorbeeld de Holocaust. "Daar heb ik moeite mee."
Excuses
De resolutie werd ingediend door Ghana. Vanuit dat land en de rest van de regio werden miljoenen mensen verdreven, tot slaaf gemaakt en verkocht.
Premier Mark Rutte maakte in 2022 excuses voor het Nederlandse aandeel in de slavenhandel.
