Minister vindt verbod op uitkleedfunctie Grok 'goed signaal'

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel vindt het "een goed signaal aan slachtoffers" dat de rechtbank in Amsterdam de uitkleedfunctie van de chatbot Grok heeft verboden. De VVD-bewindsman concludeert "dat er serieus naar gekeken wordt en dat erkend wordt wat de nadelige effecten zijn voor slachtoffers".

Van Weel wijst erop dat hoger beroep nog mogelijk is, maar spreekt van "een goede eerste stap in de rechtsgang". Uiteindelijk wil hij apps waarmee met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) naaktbeelden gemaakt kunnen worden, zo veel mogelijk in EU-verband aanpakken. "Juist omdat je dan echt een vuist kunt maken tegen deze bedrijven."

Grok is ontwikkeld door xAI, een bedrijf van techmiljardair Elon Musk. De chatbot ligt onder vuur omdat die ook kan worden gebruikt om van gewone foto's naaktfoto's te maken.

De minister kan nog niet zeggen hoe een verbod moet worden gehandhaafd. "Ik ga de uitspraak bestuderen en kijken hoe we daarmee verdergaan."