OM eist tbs met dwangverpleging voor doodsteken vader in Rijswijk

DEN HAAG (ANP) - Het OM heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Haag tbs met dwangverpleging geëist tegen Samad S. (40) voor het doodsteken van zijn vader in november 2024. Dat gebeurde in de woning van het 70-jarige slachtoffer aan de Haagweg in Rijswijk, waar S. tijdelijk woonde.

Volgens het Pieter Baan Centrum verkeerde S. op het moment van de doodslag in een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie nam die conclusie over en vroeg de rechtbank de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf past.

"Ik kreeg paranoïde wanen. Door de wanen dacht ik dat mensen achter me aan zaten. Ik was heel erg aan het hallucineren", vertelde S. de rechtbank. "Ik werd wakker met stemmen die mij zeiden dat er gevaar was en me opdracht gaven naar beneden te gaan om mijn vader te snijden. Dat is toen gebeurd." S. zei dat hij acht maanden geleden tot het besef kwam dat hij zijn eigen vader heeft gedood. "Tot die tijd ging ik ervan uit dat het niet mijn vader was."