Nederland steunt mogelijke sancties tegen Israëlische ministers

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet steunt mogelijke Europese sancties tegen de extremistische Israëlische bewindslieden Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich. Dat schrijft minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) woensdag aan de Tweede Kamer.

Zweden heeft EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas gevraagd sancties tegen de Israëlische ministers te overwegen. "Nederland zal zich bij een dergelijk initiatief aansluiten", schrijft Veldkamp. Het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Noorwegen hebben al sancties ingesteld tegen de twee Israëliërs.

Ben-Gvir en Smotrich hebben "herhaaldelijk geweld door kolonisten aangewakkerd tegen de Palestijnse bevolking, zij bepleiten voortdurend de uitbreiding van illegale nederzettingen en roepen op tot etnische zuivering in de Gazastrook", aldus Veldkamp. De uitspraak van Smotrich over de volledige vernietiging van Gaza is voor het kabinet "onacceptabel".