Nederland stuurt tweede vliegtuig naar Tenerife voor ophalen crew

DEN HAAG (ANP) - Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om daar een deel van de bemanning van het cruiseschip Hondius op te halen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Een eerste vliegtuig met opvarenden en bemanningsleden is zondag vanaf het Spaanse eiland naar Eindhoven vertrokken. Aan boord zijn volgens het ministerie 26 mensen. Het gaat om alle acht Nederlandse passagiers en achttien buitenlanders.

In het vliegtuig kunnen de passagiers voldoende afstand houden, aldus het ministerie. Er is medische begeleiding aan boord van de chartervlucht. Een deel van de crew blijft op de Hondius om het schip naar de haven van Rotterdam te varen.