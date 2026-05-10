Nederlandse repatriëringsvlucht stijgt op vanaf Tenerife

GRANDILLA DE ABONA (ANP) - De Nederlandse chartervlucht voor opvarenden van het cruiseschip m/v Hondius is opgestegen vanaf het vliegveld Tenerife Zuid, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Nadat het van boord halen van de opvarenden iets langer duurde dan voorzien, is tegen 16.52 uur Nederlandse tijd het toestel vertrokken richting Eindhoven. Naar verwachting zal het toestel daar na een kleine vijf uur arriveren.

De Nederlanders aan boord zullen bij aankomst zes weken in thuisquarantaine gaan, is vooralsnog het protocol. Passagiers met andere nationaliteiten zullen worden opgevangen door de GGD, die hen eveneens quarantaine zal bieden.