Nederland tegen 'onverantwoorde' EU-begroting 2025

BRUSSEL (ANP) - Nederland, Oostenrijk, Zweden, Finland en Denemarken zijn ontevreden over het akkoord over de EU-begroting voor 2025 dat afgelopen nacht is bereikt. Ze zullen zich van stemming onthouden, zeggen goed ingevoerde Brusselse bronnen.

Stemonthouding geldt in Brussel als tegenstem. Deze vijf lidstaten vinden dat er onverantwoord begrotingsbeleid wordt gevoerd. Er is bijvoorbeeld extra budget uitgetrokken voor beleidsterreinen dat wordt betaald met geld dat voor onvoorziene uitgaven is bedoeld. Daarnaast wordt niets gedaan aan de hoge rentelasten.

Het akkoord werd vannacht bereikt tussen een delegatie van EU-ministers van Financiën en een delegatie van het Europees Parlement. Het gaat om de besteding van bijna 200 miljard euro. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het bereikte akkoord.

Met deze begroting kan de Europese Unie volgens Eurocommissaris Johannes Hahn (Financiën) de politieke prioriteiten uitvoeren en "dringende crises" binnen en buiten de Unie aanpakken, schrijft hij op X.

De sociaaldemocraat Victor Negrescu, onderhandelaar voor het Europees Parlement, is blij "dat we verbeteringen hebben bereikt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, civiele bescherming, onderzoek, landbouw, grensbeheer, uitbreiding van Schengen, corruptiebestrijding, sociaal beleid en humanitaire hulp", schrijft hij op X.