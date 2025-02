Nederland vraagt om uitlevering van 'Bolle Jos'

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft Sierra Leone donderdag officieel om uitlevering gevraagd van Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos. Dat meldt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD).

"Vandaag is aan de autoriteiten van Sierra Leone het uitleveringsverzoek van veroordeeld drugshandelaar Jos Leijdekkers aangeboden. Ik hoop op snelle actie van de autoriteiten in Sierra Leone in dit gevecht tegen internationale ondermijnende criminaliteit", aldus de bewindsman op X.

Eerder op de dag kwam naar buiten dat de politie van Sierra Leone inmiddels op zoek is naar Bolle Jos. "We zijn een klopjacht gestart om hem te arresteren en hebben verschillende locaties bezocht, maar we hebben hem nog niet kunnen vinden", zei de inspecteur-generaal van de nationale politie William Fayia Sellu.