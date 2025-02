Verdachte ontvoering Breda blijft twee weken langer vast

BREDA (ANP) - De 24-jarige man uit Zundert die was opgepakt na een ontvoering en mishandeling in Breda blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten.

Afgelopen weekend namen drie mensen een 24-jarige man in Breda mee in een busje. Een dag later meldde het slachtoffer zich bij de politie. Over het motief van de ontvoering kon de politie niets zeggen, behalve dat de man "niet willekeurig" was meegenomen.

Inmiddels zijn ook twee mannen van 26 en 37 jaar uit Breda opgepakt.