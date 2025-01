Nederland vraagt Siera Leone snel om uitlevering Bolle Jos

DEN HAAG (ANP) - Nederland zal "binnen afzienbare tijd" een rechtshulpverzoek bij Sierra Leone indienen om uitlevering te vragen van de veroordeelde drugshandelaar Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos'. Er is contact geweest met de autoriteiten in het West-Afrikaanse land, meldt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid).

Tegenover de media tonen de autoriteiten van het land zich "welwillend", zegt de bewindsman. Leijdekkers staat in Nederland gesignaleerd en op basis daarvan kunnen ze hem oppakken. Van Weel weet niet of Leijdekkers nog steeds in Sierra Leone verblijft of is vertrokken.

Eerder is Leijdekkers in Turkije opgepakt op verzoek van Nederland. Maar ook toen wist de "meest gezochte crimineel" van ons land te ontvluchten, aldus de minister. Het OM en de politie weten al een halfjaar dat de voortvluchtige Leijdekkers in Sierra Leone verblijft. Vorige week meldden AD en Follow the Money dat hij in Sierra Leone is.