ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland vult vragenlijst VS over steun buitenlandbeleid in

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 11:13
anp180826098 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat antwoord geven op de vragen van de Verenigde Staten over Nederlandse steun voor het optreden tegen Iran en andere doelen van de regering-Trump. De VS hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd die ze moeten beantwoorden, terwijl de VS nadenken in welke landen ze nog beschermende troepen willen legeren.
Nederland heeft de vragenlijst ook ontvangen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de VS kunnen op antwoord rekenen, aldus het ministerie. "We vinden het belangrijk om onze input te geven."
Het ministerie doet de lijst af als onderdeel van het overleg over de taken die Europa binnen de NAVO van de Verenigde Staten overneemt. Ook de Finse president Alexander Stubb reageerde laconiek op de enquête, ook al strafte president Donald Trump meermaals bondgenoten voor in zijn ogen tekortschietende bijval voor de VS. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Amerikaanse bescherming, suggereerde Trump al vaker.
loading

POPULAIR NIEUWS

51587727_m

Het verschil tussen dure en goedkope parfum heeft weinig met geur te maken

gepensioneerden-plezier-credit

Bijna iedereen verliest koopkracht in 2027 — behalve gepensioneerden: zóveel gaan zij erop vooruit

shutterstock_2737605707

Gratis geld is definitief voorbij — en dat voel je in je hypotheek, je pensioen en de staatsschuld

shutterstock_2761156299

September lijkt zacht te starten in Nederland, kans op nazomer groeit.

Hayden_Panettiere_2009_(Straighten_Crop)

Hayden Panettiere (36) overleden na hartstilstand, onderzoek naar mogelijke overdosis

Scherm­afbeelding 2026-08-17 om 08.17.25

Europa versus de Verenigde Staten: waar leven mensen langer, veiliger en met meer vrije tijd?

Loading