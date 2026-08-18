Nederland vult vragenlijst VS over steun buitenlandbeleid in

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat antwoord geven op de vragen van de Verenigde Staten over Nederlandse steun voor het optreden tegen Iran en andere doelen van de regering-Trump. De VS hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd die ze moeten beantwoorden, terwijl de VS nadenken in welke landen ze nog beschermende troepen willen legeren.

Nederland heeft de vragenlijst ook ontvangen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de VS kunnen op antwoord rekenen, aldus het ministerie. "We vinden het belangrijk om onze input te geven."

Het ministerie doet de lijst af als onderdeel van het overleg over de taken die Europa binnen de NAVO van de Verenigde Staten overneemt. Ook de Finse president Alexander Stubb reageerde laconiek op de enquête, ook al strafte president Donald Trump meermaals bondgenoten voor in zijn ogen tekortschietende bijval voor de VS. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Amerikaanse bescherming, suggereerde Trump al vaker.