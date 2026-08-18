Pakistaanse oud-premier vanuit cel naar ziekenhuis voor controle

ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - De Pakistaanse oud-premier Imran Khan (73) moet van de gevangenis naar het ziekenhuis worden overgebracht voor medische controles. Dat heeft het hooggerechtshof van Pakistan bepaald. Khan zit sinds 2023 vast en is veroordeeld in verschillende zaken, onder meer voor fraude. Zijn partijgenoten van de Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) en familie maken zich zorgen over zijn gezondheid.

Volgens zijn advocaten heeft Khan tijdens zijn gevangenschap aanzienlijk zicht in zijn rechteroog verloren. Ook zijn algehele gezondheid is achteruitgegaan. Volgens het hooggerechtshof moet Khan binnen 48 uur naar het ziekenhuis worden overgebracht en daar tot 16 september blijven.

Khan werd in 2022 afgezet. Sindsdien is hij geconfronteerd met meerdere rechtszaken. Afgelopen december werd hij veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf voor fraude. Andere zaken gaan onder meer over machtsmisbruik en opruiing. De oud-premier ontkent alle beschuldigingen en noemde de veroordelingen politiek gemotiveerd.