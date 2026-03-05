Nederland werkt met andere landen aan terugkeerhubs asielzoekers

BRUSSEL (ANP) - Nederland gaat met een aantal andere EU-landen samenwerken om terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers buiten de EU te realiseren. Dat zei minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) in Brussel. Het gaat om een kopgroep van Nederland, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland en Denemarken, zei de minister na een vergadering met zijn Europese ambtgenoten.

Het plan van het vorige kabinet om een terugkeerhub in Oeganda te realiseren, is door het kabinet-Jetten van tafel gehaald. "Maar we gaan zeker door op dat pad van terugkeerhubs", zei Van den Brink.