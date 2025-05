NL-Alerts voor gaslekkages Botlekgebied en Leiden

ROTTERDAM (ANP) - Het gebied van de Botlek tot Goeree-Overflakkee heeft donderdagochtend een NL-Alert gekregen voor een gaslucht die daar te ruiken is. En in Leiden is voor het gebied tussen de Voorschoterweg en de Hofvlietweg en de N206 en N434 een NL-Alert verstuurd omdat daar biogas lekt uit een opslagtank van een afvalwaterzuivering.

Bewoners en andere mensen die zich in het getroffen gebied in Leiden bevinden, krijgen het advies naar binnen te gaan en daar te blijven. Ook moeten ze ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten.

De stankoverlast in het Botlekgebied is ontstaan door een kleine lekkage van een geurstof die aan aardgas wordt toegevoegd, meldt de veiligheidsregio. De lucht is niet schadelijk voor de gezondheid. De overlast houdt naar verwachting nog een uur tot anderhalf uur aan.