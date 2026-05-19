Nederlander met tientallen kilo's ketamine opgepakt op Ibiza

ROTTERDAM (ANP) - Op Ibiza is vorige week woensdag een 23-jarige Nederlander uit Den Bosch aangehouden die 49,5 kilo ketamine en 56.000 xtc-pillen bij zich had. Hij zit nog vast op het Spaanse eiland, meldt de politie dinsdag.

Naar aanleiding van de arrestatie heeft de Rotterdamse politie een loods doorzocht die op naam stond van de man. In de loods in Rotterdam zijn ruim 100 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc) en ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De grondstoffen en verdovende middelen zijn in beslag genomen.

Een 33-jarige man die aanwezig was in de loods is aangehouden. Hij komt uit Capelle aan den IJssel.