Biedlogboek is faalproject: 'Huizenkopers tegen elkaar uitgespeeld'

Economie
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 19 mei 2026 om 10:21
bijgewerkt om dinsdag, 19 mei 2026 om 10:23
huizenprijzen volgens makelaars flink gedaald in zomerkwartaal
Het biedlogboek werd ooit gepresenteerd als hét middel tegen schimmige praktijken op de oververhitte huizenmarkt. Transparantie moest de norm worden: alle biedingen netjes geregistreerd, zodat kopers achteraf konden controleren hoe een woningverkoop precies was verlopen. Maar van die openheid komt in de praktijk weinig terecht.
Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat slechts een derde van de mensen die vorig jaar een bod uitbrachten op een woning uiteindelijk inzage kreeg in het biedlogboek. Daarmee blijft volgens critici het risico bestaan dat huizenkopers tegen elkaar worden uitgespeeld.

Logboek

In het logboek staan niet alleen de bedragen van de biedingen, maar ook zaken als ontbindende voorwaarden en het exacte tijdstip van binnenkomst. Juist daardoor zou het systeem moeten voorkomen dat makelaars of verkopers twijfelachtige trucs kunnen uithalen tijdens een biedingsstrijd.
Makelaarsorganisaties zoals NVM en Vastgoed Nederland verplichten aangesloten kantoren al jaren om met zo’n logboek te werken. Toch zegt slechts 32 procent van de bieders het document daadwerkelijk te hebben ontvangen. Opvallend genoeg moest 41 procent daar ook nog eens zelf actief achteraan.

Tegenwerking

Het systeem nog lang niet goed functioneert. "Zolang het niet uniform en consequent wordt toegepast, schieten consumenten er te weinig mee op", zegt VEH-directeur Cindy Kremer.
De NVM bestrijdt dat makelaars zouden tegenwerken. "Wij houden ons aan de afspraken en staan achter het gebruik van het biedlogboek door alle bij ons aangesloten kantoren", aldus een zegsman.

Klachten

Volgens de brancheorganisatie ontstaat de verwarring vooral doordat het logboek pas beschikbaar wordt zodra de verkoop definitief rond is. Dat kan weken of zelfs maanden duren.
Ondertussen blijven de klachten binnenstromen. Kopers melden ontbrekende biedingen, onjuiste gegevens en logboeken die pas na stevig aandringen worden gedeeld. Transparantie op de woningmarkt blijkt voorlopig nog vooral een papieren belofte.
Bron: RTL Nieuws

