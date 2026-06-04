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Nederlander Rob Smeets nieuwe ceo van haven Antwerpen-Brugge

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 00:56
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ANTWERPEN (ANP) - De Nederlander Rob Smeets is de nieuwe ceo van de haven Antwerpen-Brugge. Het havenbedrijf maakte zijn benoeming vrijdag bekend in een verklaring. Smeets volgt Jacques Vandermeiren op, die in april vervroegd opstapte.
Smeets is aangesteld voor een termijn van zes jaar. Hij is al meer dan twintig jaar werkzaam voor het havenbedrijf, onder meer als operationeel directeur en nautisch operationeel directeur. Na het vertrek van Vandermeiren nam hij al tijdelijk de leiding over.
In de verklaring zegt het havenbedrijf te willen inzetten op klimaat en duurzame groei in een periode die volgens de raad van bestuur "wordt gekenmerkt door belangrijke investeringen, een veranderende geopolitieke context en uitdagingen voor de Europese industrie".
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