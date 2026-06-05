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VS stellen sancties in tegen Cubaanse president en familie Castro

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 2:52
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Dat valt te lezen op de website van het ministerie van Financiën. Ook zijn sancties ingesteld tegen leden van de familie Castro, onder anderen tegen de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro.
Onduidelijk is wat de sancties behelzen, maar zeker is dat de VS hun druk op het communistische land opvoeren. De Amerikaanse president Donald Trump noemde Cuba donderdag opnieuw een mislukt land toen hem werd gevraagd naar de sancties en zei dat de VS graag zien dat Cuba een "goed gerund land" wordt.
De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez noemt de sancties op X "verwerpelijk". Amerikaanse acties om een conflictsituatie te creëren zijn gedoemd te mislukken, aldus Rodríguez. "Elke bedreiging van de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Cuba zal beantwoord worden met meer eenheid en vastberadenheid van onze bevolking."
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