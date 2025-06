Nederlander steekt na Amerikaan, Noordsen en Brit meest in leger

DEN HAAG (ANP) - Alleen Amerikanen, Britten, Scandinaviërs en Finnen geven in de NAVO meer uit aan defensie dan de Nederlander. Per hoofd van de bevolking besteedde Nederland vorig jaar ruim 1100 euro, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd.

De Nederlander staat daarmee op de zevende plaats in de 32 landen tellende alliantie. De Amerikanen staan royaal bovenaan met meer dan 2600 euro in 2024. Daarna volgen de Noordse landen, met achtereenvolgens de Noren, Denen, Finnen en Zweden. Ook Britten geven meer uit dan Nederlanders.

Polen, Esten, Duitsers en Litouwers kunnen echter meer waar krijgen voor het geld dat ze in defensie steken. De prijzen en lonen liggen er lager, dus de koopkracht is hoger. Als het CBS daarmee rekening houdt, staat de Nederlander op plaats tien.

Duizend euro extra

De NAVO-landen onderhandelen op het ogenblik over het fors verhogen van hun defensiebudget naar 3,5 procent van de omvang van de economie, plus nog eens 1,5 procent voor ondersteunende zaken. De Verenigde Staten zitten vorig jaar net wat onder die 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), Nederland kwam niet verder dan 2 procent. De VS klagen al langer dat ze onredelijk veel meer aan defensie besteden dan Europese NAVO-bondgenoten.

Als Nederland naar 3,5 procent gaat, kost dat 16 tot 19 miljard euro extra per jaar, berekende het ministerie van Defensie eerder. Dat is per hoofd van de bevolking al gauw jaarlijks duizend euro erbovenop.