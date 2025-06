Rechter VS stelt transgenders in het gelijk over genderweergave

BOSTON (ANP/RTR/AFP) - Een Amerikaanse rechter heeft het de regering van president Donald Trump verboden om paspoorten te weigeren aan transgender en non-binaire personen die een andere genderidentiteit dan man of vrouw willen laten vermelden.

Met haar uitspraak geeft rechter Julia Kobick een algemeen karakter aan een eerdere beslissing uit april, waarin zij zes transgender en non-binaire eisers in het gelijk stelde. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van paspoorten, was tegen die uitspraak in beroep gegaan.

President Donald Trump tekende in januari een decreet dat alleen de seksen mannelijk en vrouwelijk erkent. Kobick oordeelde dat het weigeren van andere genderaanduidingen op paspoorten de rechten van burgers schendt.