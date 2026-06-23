Nederlander verkozen tot vice-secretaris-generaal Raad van Europa

STRAATSBURG (ANP) - De Nederlandse Tanja Gonggrijp is verkozen tot de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa. Ze kreeg met 135 stemmen de voorkeur boven de Finse Marja Ruotanen-Bourdages (59 stemmen).

Gonggrijp zegt "zeer vereerd" te zijn met haar verkiezing op "zo'n cruciaal moment voor Europa. In een tijd waarin onze gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan, is het werk van de Raad van Europa belangrijker dan ooit". Ze werkt momenteel als de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger, een soort ambassadeur, bij de Raad in Straatsburg.

De Raad van Europa is geen EU-instituut, maar bestaat uit 46 landen in en rondom Europa. De mensenrechtenorganisatie werd in 1949 opgericht met als doel de vrede in Europa te bewaren en de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat te waarborgen en te beschermen. Het is ook waarnemer bij veel verkiezingen.

De Zwitser Alain Berset is sinds 2024 de secretaris-generaal van de Raad.