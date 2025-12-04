Nederlanders doneren 1,2 miljoen aan giro 7244, meldt Rode Kruis

DEN HAAG (ANP) - In ruim een week tijd hebben Nederlanders 1,2 miljoen euro gedoneerd aan giro 7244, meldt het Rode Kruis donderdag. De hulporganisatie riep het gironummer vorige week maandag in het leven wegens "het historisch hoge aantal conflicten in de wereld".

Volgens het Rode Kruis is in vijftien jaar tijd het aantal gewapende conflicten wereldwijd verdubbeld tot 130. Uit onderzoek van de hulporganisatie blijkt dat wereldwijd naar schatting 204 miljoen mensen wonen in gebieden met gewapende conflicten of die onder controle staan van gewapende groepen.

"Dat zijn er 30 miljoen meer dan in 2021", aldus het Rode Kruis, dat zich "ernstige zorgen maakt" omdat de veiligheidssituatie in sommige landen "nijpend" is. Zo noemt de organisatie de situaties in Gaza, Oekraïne en Soedan "extreem zorgelijk".

Het Rode Kruis deelt voedselpakketten uit, zorgt voor onderdak en biedt medische en psychosociale hulp "aan de mensen die dit het hardst nodig hebben".