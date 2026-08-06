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OpenAI vraagt rechter in VS om zaak met Apple te seponeren

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 9:09
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CUPERTINO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - OpenAI heeft de rechter gevraagd om de rechtszaak in de Verenigde Staten die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Het bedrijf wordt door Apple beschuldigd van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. OpenAI werkte eerder met Apple samen aan Siri, door technologie voor de digitale assistent van Apple te leveren.
Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen. In totaal zou het AI-bedrijf inmiddels vierhonderd voormalige Apple-medewerkers in dienst hebben genomen, onder wie een voormalige topbestuurder van Apple die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling. Hij zou toegang hebben gekregen tot Apple-informatie terwijl hij al voor OpenAI werkte. Volgens OpenAI hielp hij zijn oude collega's bij het vinden van informatie, nadat hij door hen werd benaderd.
In de AI-techsector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel.
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