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Nederlanders gooiden vorig jaar minder afval weg

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 7:54
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DEN HAAG (ANP) - Nederlanders gooiden vorig jaar gezamenlijk 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Dat is gemiddeld 449 kilo per inwoner, 6 kilo minder dan in 2024. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname komt vooral doordat minder groente-, fruit- en tuinafval (gft) werd ingezameld.
Per inwoner werd gemiddeld 87 kilo gft opgehaald, tegenover zo'n 92 kilo in 2024. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af. Het CBS stelt dat dit deels wordt veroorzaakt door droog weer, waardoor er minder groen groeit en er minder snoei- en rooiwerk nodig is.
De grootste afvalstroom was restafval, net als in voorgaande jaren. Gemeenten zamelden daarvan gemiddeld 179 kilo per inwoner in, vrijwel evenveel als een jaar eerder. Restafval bestaat uit huishoudelijk afval dat niet gescheiden wordt ingezameld.
Ongeveer 60 procent van het huishoudelijk afval werd in 2025 gescheiden ingezameld. Dat aandeel is sinds 2019 nauwelijks veranderd. Volgens het CBS spelen onder meer de mate van stedelijkheid en hoogbouw een rol bij hoeveel afval wordt gescheiden. Bij hoogbouw is er vaak minder ruimte voor containers of bakken om vuilnis apart in te zamelen.
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