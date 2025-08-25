Ten onrechte uitgezette Abrego Garcia weer opgepakt in VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse immigratiedienst heeft de Salvadoraanse migrant Kilmar Abrego Garcia opnieuw opgepakt, meldt zijn advocaat. Garcia kreeg nationale bekendheid nadat de autoriteiten hem ten onrechte hadden uitgezet naar El Salvador, waar hij in een beruchte gevangenis belandde. De regering-Trump haalde hem na een juridisch gevecht terug, maar inmiddels zou uitzetting dreigen naar Oeganda.

De zaak van Garcia houdt de gemoederen in de VS al maanden bezig. Hij was in maart uitgezet naar zijn thuisland El Salvador, hoewel de rechter dat had verboden. Garcia belandde na zijn terugkeer in de VS weer in de cel, dit keer omdat de Amerikaanse autoriteiten hem van mensensmokkel beschuldigen. Volgens zijn advocaten is dat een wraakactie omdat hun cliënt zich heeft verzet tegen zijn uitzetting.

Garcia moest zich volgens zijn raadsman melden bij een kantoor van immigratiedienst ICE in Baltimore en is daar vastgezet. Hij was enkele dagen eerder vrijgelaten omdat de rechter geen vluchtrisico zag.