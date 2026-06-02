EK waterpolo voor vrouwen in 2028 opnieuw in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Het Europees kampioenschap waterpolo voor vrouwen is in 2028 opnieuw in Eindhoven. Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion was in 2024 ook al het decor van de strijd om de Europese titel, toen gewonnen door de waterpolosters van Oranje.

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis prolongeerde die Europese titel in februari in het Portugese Funchal. Het EK wordt elke twee jaar georganiseerd, waardoor het toernooi al na één editie terugkeert in Eindhoven.

"Ik wil onze partners in Nederland oprecht bedanken voor het opnieuw tonen van hun niet-aflatende inzet om uitstekende evenementen te organiseren en de waarden van onze sport over het hele continent uit te dragen", zegt voorzitter Antonio Silva van zwembond European Aquatics in een persbericht.

"Voor onze atleten biedt het organiseren van een EK in eigen land een bijzondere kans om voor eigen publiek te spelen op weg naar de Olympische Spelen van 2028", reageert voorzitter Hayke Veldman van de Nederlandse zwembond KNZB.