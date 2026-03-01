ECONOMIE
Nederlands consulaat in Iraaks Erbil vraagt hotels te mijden

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 22:14
anp010326180 1
ERBIL (ANP) - Het Nederlandse consulaat in de hoofdstad van de Koerdische regio in Irak, Erbil, heeft dringend aangeraden hotels in de stad te mijden. In de boodschap wordt gesproken van "onbevestigde signalen over een mogelijke aanslag op hotels in Erbil". De boodschap noemt vier namen van hotels die mogelijk gevaar lopen.
Sinds de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran begonnen, zijn er volgens media en volgens radicale sjiitische groepen met onder meer drones aanvallen geweest op" Amerikaanse doelen". Zo zijn er ontploffingen geweest in de buurt van het Amerikaanse consulaat in Erbil en bij de luchthaven.
In Irak zijn radicale milities actief die pro-Iraans zijn en die steun hebben van het Iraanse regime. Het sjiitische Iran steunt milities in het buurland waar bijna twee derde van de bevolking sjiitisch is. Er zijn felle protesten tegen de VS in Bagdad gericht tegen de aanvallen op Iran. De Amerikanen hebben nog steeds troepen in Irak en die zijn gelegerd in de Koerdische regio.
