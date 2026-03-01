ECONOMIE
VS: hoofdkwartier Iraanse Revolutionaire Garde vernietigd

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 21:34
anp010326177 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger zegt in Teheran het hoofdkwartier van de Iraanse Revolutionaire Garde, de elitetroepen van het Iraanse regime, te hebben vernietigd. Sinds zaterdagochtend voeren de Verenigde Staten samen met Israël aanvallen uit op Iran om de regering van dat land omver te werpen.
"De Verenigde Staten hebben het machtigste leger ter wereld en de Revolutionaire Garde heeft geen hoofdkwartier meer", aldus het Amerikaanse commando in de regio, CENTCOM, in een verklaring. "De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de afgelopen 47 jaar meer dan duizend Amerikanen gedood. Gisteren heeft een grootschalige Amerikaanse aanval de kop van de slang afgehakt."
