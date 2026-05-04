Wielertalent Seixas (19) debuteert deze zomer in Tour de France

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 11:39
PARIJS (ANP) - Het Franse wielertalent Paul Seixas maakt komende zomer zijn debuut in de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Decathlon CMA CGM aangekondigd op sociale media.
"Het is niet mijn bedoeling en het past niet in mijn visie om aan de start van de Ronde van Frankrijk te verschijnen puur voor de ervaring", aldus Seixas via zijn ploeg. "Ik zal gaan voor het best mogelijke klassement."
De 19-jarige Fransman is bezig aan een sterk seizoen. Hij schreef dit jaar al de Ronde van Baskenland en Waalse Pijl op zijn naam. In de andere Ardennenklassieker Luik-Bastenaken-Luik werd hij tweede achter de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar.
De Ronde van Frankrijk start op 4 juli in Barcelona en eindigt 26 juli in Parijs.
