Nederlandse activisten Gazavloot aangekomen in Madrid

DEN HAAG (ANP) - De eerste vier Nederlandse deelnemers aan de Global Sumud Flotilla die Israël hebben kunnen verlaten, zijn veilig aangekomen in Madrid. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondagavond. De vier vertrokken zondagmiddag vanuit Israël, waar ze vastzaten, en vlogen naar Madrid.

Medewerkers van de Nederlandse ambassade hebben de vier opgevangen en helpen hen volgens het ministerie op weg met hun doorreis naar Nederland. Een woordvoerder van de Nederlandse delegatie van de vloot laat zondagavond weten dat de Nederlanders maandagmiddag op Schiphol landen.

De medewerkers van de ambassade hebben de Nederlandse deelnemers weer in contact gebracht met hun familie in Nederland, meldt Buitenlandse Zaken verder. Het ministerie geeft verder aan zich te blijven inzetten voor de goede behandeling en snelle terugkeer van de andere zes Nederlandse deelnemers.

Delegatie

De Nederlandse delegatie bestond eigenlijk uit zestien mensen, van wie zes geen Nederlands paspoort hebben, maar wel in Nederland wonen. De woordvoerder van de Nederlandse afvaardiging van de vloot liet zondag weten dat ook een van deze zes is vrijgelaten, iemand met een Portugees paspoort die in Nederland woont. Wanneer deze persoon weer naar Nederland komt, is nog onbekend.

De actievloot was met veertig schepen op weg naar Gaza om daar hulpgoederen zoals babymelkpoeder en pasta te brengen. De vloot werd echter tegengehouden door Israël en de meer dan 450 activisten werden opgepakt.