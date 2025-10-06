ECONOMIE
Trump spreekt van succesvolle gesprekken met Hamas

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 1:18
anp061025001 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump laat in een bericht op Truth Social weten dat er "zeer succesvolle" gesprekken zijn gevoerd met Hamas over "een einde aan de oorlog in de Gazastrook". Concrete resultaten zijn er echter nog niet en Trump laat weten dat de onderhandelingen maandag verder gaan in Egypte. Eerder zondag zei Trump te verwachten dat de gesprekken over een wapenstilstand "nog een paar dagen" duren.
Onderhandelaars van Israël en Hamas voeren gesprekken in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, nadat Hamas zich bereid had getoond om te onderhandelen over Trumps vredesplan voor Gaza. Het zijn volgens Trumps laatste bericht "zeer positieve gesprekken om de gijzelaars vrij te laten, de oorlog in Gaza te beëindigen en bovenal eindelijk VREDE in het Midden-Oosten te bereiken".
Trump dreigt wel met zware gevolgen als de onderhandelingen niet slagen. Hij waarschuwt dat er dan "EEN ENORM BLOEDBAD ZAL VOLGEN, IETS WAT NIEMAND WIL ZIEN".
