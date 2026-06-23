Nederlandse ambtenaar sluit aan bij overleg tussen EU en Taliban

DEN HAAG (ANP) - Een Nederlandse ambtenaar sluit aan bij een overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban, melden ingewijden na berichtgeving van de Volkskrant hierover. Het gaat om een overleg op ambtelijk niveau over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Dinsdag is een delegatie van de Taliban hiervoor naar Brussel afgereisd, meldden meerdere media eerder al.

Asielminister Bart van den Brink zegt via zijn woordvoerder dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, deelnemen aan vervolggesprekken. "Dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren", aldus de CDA-bewindsman. "We zien het regime absoluut niet als de officiële regering van het Afghaanse volk. Toch geloof ik dat deze praktische aanpak van de Europese Unie ons een kans geeft om de terugkeer van Afghanen die niet in de EU mogen blijven naar Afghanistan beter te regelen."