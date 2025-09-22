Tusk: Polen zal bij schending luchtruim niet aarzelen te handelen

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen zal niet aarzelen om objecten neer te schieten die het luchtruim schenden en een bedreiging vormen, zei de Poolse premier Donald Tusk op een persconferentie.

Twee weken geleden vloog een twintigtal drones het Poolse luchtruim binnen. Een deel daarvan is neergehaald met behulp van Nederlandse F-35's. Als situaties minder duidelijk zijn, zal het land daar volgens de premier voorzichtiger mee omgaan. Zoals toen de kustwacht vorige week vrijdag meldde dat er twee Russische gevechtsvliegtuigen boven een Pools booreiland in de Oostzee hadden gevlogen.

Tusk zegt er "absoluut zeker van te willen zijn dat alle bondgenoten dit op dezelfde manier zouden aanpakken." Zodat Polen niet alleen staat als een conflict escaleert.