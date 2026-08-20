ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse brandweer helpt komende dagen bij natuurbrand België

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 16:52
anp200826164 1
DEN HAAG (ANP) - Twaalf Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsselland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Het gaat om elf leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Of het team ook na zondag nog ingezet wordt, is nog onduidelijk, laat een woordvoerder van de brandweer weten.
Een handcrew is een speciaal brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en daar werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Zo'n team kan volgens de brandweer juist plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden.
Volgens de woordvoerder zit de uitdaging bij de Belgische natuurbrand op het moment niet alleen in open vlammen, maar juist ook in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem kan blijven zitten. "Dat sluit aan bij de kracht van een handcrew."
loading

POPULAIR NIEUWS

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

artikel_17856_afbeelding

123Auto: garages vragen soms het dubbele voor exact dezelfde klus

Loading