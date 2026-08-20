Transavia breidt uit op Brussels Airport

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Transavia breidt verder uit op Brussels Airport. De luchtvaartmaatschappij heeft er een vierde vliegtuig gestationeerd en zet er voortaan Belgisch personeel in. "Brussel is uitgegroeid tot een volwaardige vierde thuisbasis voor ons", zei topman Paul Terstegge donderdag op een persconferentie in het nieuwe bemanningscentrum van Transavia.

De maatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid er stap voor stap uitgebreid. "We startten met twee vliegtuigen, voegden daar een derde aan toe en hebben recent een vierde toestel op Brussel gestationeerd", aldus Terstegge, die opmerkt dat er ook steeds meer Belgen met Transavia willen vliegen.

De Transavia-basis bij de Belgische hoofdstad telt nu rond de 150 mensen, die ook werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen mensen van en naar Brussels Airport vervoeren. Het aantal bestemmingen zal toenemen van elf naar vijftien volgende zomer.