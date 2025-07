Wielrenner Philipsen succesvol geopereerd na val in Tour

HERENTALS (ANP) - Wielrenner Jasper Philipsen is succesvol geopereerd aan de breuken die hij heeft opgelopen bij een val in de derde etappe van de Tour de France. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck maakte het nieuws via X bekend met een foto van de Belgische sprinter vanuit het ziekenhuisbed.

Philipsen kwam bij een incident bij de tussensprint in de derde rit hard ten val, waarbij hij meerdere breuken opliep. De 27-jarige Belg is geopereerd aan zijn sleutelbeen en aan het AC-gewricht, de verbinding tussen het sleutelbeen en de top van het schouderblad. De ploeg bedankt de betrokken artsen in Herentals en meldt dat de revalidatie nu begint.

De Belgische ploeggenoot van Mathieu van der Poel had de eerste etappe gewonnen en was de eerste drager van de gele trui in deze Tour. Van der Poel nam met de zege in de tweede etappe het geel over, waardoor Philipsen in de derde etappe de groene trui droeg.