Nederlandse commandant NAVO-vloot ziet wel kans Groenland-missie

DEN HELDER (ANP) - De NAVO zou komende tijd een vlootverband naar Groenland kunnen sturen, zegt de commandant van het NAVO-eskader dat afgelopen jaar de noordelijke wateren bewaakte. En Nederland zou "als er een vraag komt" daaraan kunnen bijdragen, verzekert commandeur Arjen Warnaar. Ook al moet de marine ook wel even op adem komen, na een jaar lang aan de leiding van de noordelijke NAVO-missie.

De NAVO broedt op een nieuwe missie in het poolgebied om de Verenigde Staten ervan te weerhouden Groenland van bondgenoot Denemarken af te pakken. Die zou Arctic Sentry (Noordpoolschildwacht) kunnen gaan heten, naar het voorbeeld van de Oostzeeschildwacht waaraan Warnaar en zijn schepen afgelopen jaar meededen.

"Arctic Sentry bestaat nog niet", benadrukt Warnaar. "Het is een van de vele ideeën die er zijn", en Warnaar of zijn marine gaat er niet over: het is helemaal aan de politiek. Maar "het kan zeker. Dat heb ik dit jaar al bewezen, want ik heb al twee keer voor de kust van Groenland geopereerd. Wij zijn mobiel, flexibel en snel verplaatsbaar."

Meer aandacht naar het noorden

Warnaar is er "wel een beetje trots op" dat bondgenoten Nederland graag zien meedoen aan een eventuele poolmissie. "We hebben natuurlijk dit jaar als Nederland laten zien dat we echt wel wat in onze mars hebben." De marineman leidde de zogeheten SNMG1, die opdracht kreeg sabotage van onderzeese kabels en het lanceren van spionagedrones vanaf het water tegen te gaan. Het vlootverband patrouilleerde tussendoor ook in de zeestraten tussen Groenland, IJsland en het Verenigd Koninkrijk, waar Rusland en westerse landen elkaar na jarenlange ontspanning weer als vanouds beloeren.

"We zijn de afgelopen jaren een beetje in slaap gesukkeld", zegt Warnaar. "Het is logisch dat we de komende jaren de aandacht wat meer naar het noorden richten."